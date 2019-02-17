Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55. Münih Ulusal Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Jeffrey, ABD’nin birliklerini Suriye'den ani ve hızlı bir şekilde geri çekmeyeceğini belirtti. ABD’nin konuyla ilgili müttefikleriyle yakından temas kuracağını ifade eden Jeffrey, çekilmenin “adım adım” gerçekleşeceğini söyledi.