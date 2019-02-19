Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortak Petrol İstatistikleri Girişimi (JODI) tarafından açıklanan verilere göre petrol üreten ülkelerin sıralamasında değişiklik oldu. Geçtiğimiz Aralık ayı sonuçları kamuoyuna açıklanırken buna göre günlük ortalama üretimde liderliği 11 milyon 658 varil ile Amerika Birleşik Devletleri aldı. Geçtiğimiz Kasım ayında ikinci sırada bulunan Suudi Arabistan, Aralık ayında sıralamada bir basamak düşerek ikinciliği 10 milyon 738 varil ile Rusya’ya kaptırdı. Buna göre Suudi Arabistan, Aralık ayında günlük 10 milyon 643 varillik üretim ile üçüncü oldu.

İHRACATTA DA BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Petrol ihracatı verilerine göre Suudi Arabistan, Aralık ayında ihracatta yüzde 6,65’lik bir kayıp yaşayarak 7 milyon 687 varillik bir petrol ihracatı gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise yüzde 0,17’lik bir ihracat kaybı yaşadı. Buna göre ABD 2 milyon 407 varil günlük ihracat rakamlarına sahip oldu. Rusya ise 5 milyon 615 varillik bir petrol ihracatı gerçekleştirdi. ABD ve Suudi Arabistan’da hem petrol ihracatı hem de üretimde düşüş yaşanırken Rusya’da ise hem ihracat hem de üretim artmış oldu.