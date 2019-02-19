Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesindeki Suryakiran Aerobatik gösteri takımına ait iki uçağın Bangalore kentinde düştüğü öğrenildi. Kazada düşen uçaklarda bulunan 3 pilottan birinin öldüğü diğer ikisinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi. Hindistan basını ise Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman’ın bugün başlayacak olan ‘Aero India Show’ kapsamında Bengaluru’da olduğunu ve konuyla ilgilendiğini aktardı.
Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü
19.02.2019 - 11:11 | Son Güncelleme: 19.02.2019 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağının düştüğü ve 1 pilotun öldüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hindistan,Hava Kuvvetleri,uçak kazası,
605611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/605611.aspx
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