Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesindeki Suryakiran Aerobatik gösteri takımına ait iki uçağın Bangalore kentinde düştüğü öğrenildi. Kazada düşen uçaklarda bulunan 3 pilottan birinin öldüğü diğer ikisinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi. Hindistan basını ise Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman’ın bugün başlayacak olan ‘Aero India Show’ kapsamında Bengaluru’da olduğunu ve konuyla ilgilendiğini aktardı.