Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honda, İngiltere'de bulunan fabrikasını 2021 yılında kapatma kararı aldı. 3500 çalışanın işsiz kalmasına neden olacak bu gelişme sonrası gözler Honda'nın Avrupa'da bulunan diğer fabrikası olan Türkiye'ye çevrildi.

Reuters'a konuşan Honda yetkilileri, 2021 yılında Civic modelinin Türkiye'de üretilmeyeceğini, Türkiye'deki operasyonların paydaşlarla yapılan yapıcı görüşmeler neticesinde sürdürüleceğini söyledi.

Honda, Avrupa'daki merkezini İngiltere'de tutmaya devam edecek. İngiltere'deki fabrikanın kapatılma nedenini ise yetkililer, küresel pazarda yaşanan beklenmeyen gelişmelerden kaynaklandığı belirtildi.