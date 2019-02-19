Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde düzenlenen bir karnavalda platform, seyirciler üzerinde olduğu sırada çöktü. Dans esnasında yaşanan olayda 34 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Karnavalda platform çöktü: 34 yaralı
19.02.2019 - 14:14 | Son Güncelleme: 19.02.2019 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arjantin’de bir karnavalda üzerinde insanların bulunduğu platformun çökmesi sonucu 34 kişi yaralandı.
Etiketler : Karnaval,
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