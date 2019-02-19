Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaliforniya’nın San Diego şehrindeki SeaWorld tema parkında arızalanan gondolda mahsur kalan 16 kişi saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gondolda mahsur kalan 9 yetişkin ve 7 genç yoğun uğraşlar sonucu 5 saatte kurtarıldı.

Öte yandan şirket gondolun açılmadan önce kapsamlı bir araştırmanın yapılacağını belirtti.