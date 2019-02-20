Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile yaptığı görüşme sonrası gündemle ilgili soruları cevaplandırdı. Lavrov “Giderek daha aşikâr olduğu üzere, ABD’nin amacı Suriye’yi bölerek Fırat’ın doğusunda sözde devlet kurmak. Müttefiklerini Suriye’nin bu bölgesinde altyapının geliştirilmesi için ödeme yapmaya zorlamak da dâhil olmak üzere bunun için hâlihazırda aktif şekilde kaynak aktarıyorlar. Aynı zamanda Washington, müttefiklerinin Suriye’nin geri kalan kısmında altyapının yeniden inşasına kaynak aktarmalarını yasaklıyor” dedi.

“ABD, terörle mücadele kisvesi altında ve bu mücadelede Kürt yapıları müttefik olarak seçerek, DEAŞ muhalifi askerî eylemlere paralel olarak işleri Fırat’ın doğusunda sözde devlet kurma noktasına getirdi” diye devam eden Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun sözde devlet kurma amacı taşıyan ABD’nin eylemleri sonucunda giderek zorlaştığını kaydetti.