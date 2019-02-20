Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimine büyük önem verdiklerini ve aktif katılım gösterdiklerini belirtti. İran Meclis Başkan Laricani, Çin ziyareti çerçevesinde başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi Başkanı (Meclis Başkanı) Li Canşu ile bir araya geldi.

Görüşmede Laricani, İpek Yolu’nun iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun tarihine şahitlik ettiğini belirterek "İran, Kuşak ve Yol girişimine büyük önem veriyor ve aktif şekilde katılıyor." ifadelerini kullandı. Laricani, İran Meclisinin ÇUHK ile ilişkilerini derinleştirmek istediğini ve çeşitli alanlarda karşılıklı kazanımlara dayalı iş birliğini desteklediğini kaydetti.

ÇİN İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINA İLİŞKİN TUTUMUNU KORUYOR

ÇUHK Başkanı Li de Çin ve İran'ın iletişim ve koordinasyonunu sürekli derinleştirmesi ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda birbirine destek sunması gerektiğini belirtti.

Çin'in İran'a yönelik yaklaşımında bir değişiklik olmadığını ifade eden Li, "Uluslararası şartlarda meydana gelen derin değişimlere, belirsizliklere ve istikrarsızlıklara rağmen Çin, İran'la nükleer anlaşmanın korunması ve Çin-İran ilişkileri konusundaki tutumunu koruyor." dedi.

Li, Tahran'a Kuşak ve Yol inisiyatifi çerçevesinde güvenlik ve terörle mücadele alanında da iş birliği çağrısında bulundu.

Öte yandan İran devlet televizyonuna göre Laricani, Pekin'de Renmin Üniversitesinde yaptığı konuşmada, ABD'nin tek taraflı ve düşmanca politikalar izlediğini söyledi.

Laricani, ABD'nin diğer ülkelere karşı düşmanca yaklaşım sergilediğini ifade ederek "ABD, Çin ve İran gibi medeni halklara darbe vurmak için tek taraflı, yasa dışı yaptırımlar ya da gümrük tarifeleri getirme gibi farklı ekonomik yöntemlere başvuruyor ancak bu başarılı olmayacak." diye konuştu.

Washington yönetiminin, ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini dile getiren Laricani, ABD'nin küresel terör örgütlerini desteklediğini ve meşru hükümetleri devirme girişimlerinde bulunduğunu dile getirdi.

"KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ"

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Eylül 2013'te Orta Asya ziyaret turu kapsamında Kazakistan’daki bir üniversitede yaptığı konuşmada, "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve Ekim 2013'te Endonezya’nın başkenti Cakarta’da milletvekillerine hitabı sırasında "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu" nun (Kuşak ve Yol) inşası fikirlerini ortaya koymuştu.

Bu iki girişim, Çin tarafınca daha sonra "Kuşak ve Yol" olarak adlandırıldı. Burada "Kuşak" İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı, "Yol" ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu ifade ediyor. Projeyle ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomünikasyon yoluyla uluslararası entegrasyon hedefleniyor.