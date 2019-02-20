Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan yaklaşık 139 milyon dolarlık ödeneği kesmesini "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Ureykat, Ramallah'taki ofisinde, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneği kesme kararı, ABD'nin "yüzyılın anlaşması" olarak bilinen planı ve İsrail ile normalleşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in ödenek kesintisi adımına karşılık alınacak kararları değerlendirmek üzere Filistin Merkez Konseyi'nin tavsiyelerini takip eden komiteyle bir toplantı yapacağını belirten Ureykat, "Bu olay düzeyinde alınacak kararlar belirleyici ve kesin olacak." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR KORSANLIK"

İsrail'in bu kararı ABD'nin Filistin yönetimini yok etmek için verdiği destekle aldığına işaret eden Ureykat, "Bu, Filistin halkının parasıdır ve bunun bir kısmının kesilmesi kabul edilemez bir korsanlıktır." ifadesini kullandı.

Meselenin sadece tutuklu ve şehit aileleriyle ilgili olmadığını belirten Ureykat, İsrail hükümetinin eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomi gibi her alanda Filistinlilerin hayatını hedef alarak yıkmaya çalıştığını söyledi.

Ureykat, "Filistin yönetimi şehit ve mahkum ailelerine ödeme yapmaya devam etmede kararlı. Kendimizden keseceğiz, onlara vereceğiz." diye konuştu.

YÜZYILIN ANLAŞMASI

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat ayrıca İsrail'in söz konusu kararının ABD'nin "yüzyılın anlaşması" olarak bilinen planının bir parçası olduğunu vurguladı.

Filistin yönetiminin bu planı reddetmeye devam edeceğinin altını çizen Ureykat, "Filistin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin ve Kudüs'e alınıp satılacak bir gayrimenkul gibi muamele etmesine izin vermeyecek." dedi.

Filistin davası nihai bir çözüme ulaşmadan bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirme çabalarını kınayan Filistinli yetkili, "Bölge ülkelerinin Trump'a Filistin aleyhine bir 'güven mektubu' vermelerine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME

Ureykat, geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansın da bu amaçlara hizmet ettiğini söyledi.

FKÖ Genel Sekreteri, "ABD ile İsrail'in Varşova Konferansı'nda yapmaya çalıştığı şey Arap Barış Girişimi'ni iptal etmek ve barış süreci sona ermeden Araplarla normalleşmeye başlamaktı." diye konuştu.

İsrail'le normalleşmenin "Filistin halkının kanını hiçe saymak ve sırtından bıçaklamak" anlamına geleceğini kaydeden Ureykat, ABD yönetiminin bölgede çatışmaları derinleştirdiğini, bunun da bazı ülkeleri ulusal proje aleyhine Filistinli partizan projeleri desteklemeye ittiğini söyledi.

FİLİSTİN BÖLÜNMESİNE SON VERME ÇAĞRISI

Saib Ureykat, Hamas'a uzlaşı anlaşmasını uygulayarak bölünmeyi bitirme çağrısında bulundu.

"Biz bize yardım etmezsek kimse bize yardım edemez." diyen Ureykat, İslami Cihad ve Hamas'ın Moskova'da Filistin uzlaşısı konusunda yapılan toplantının sonuç bildirisini imzalamamasına tepki gösterdi.

FKÖ'yü Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak kabul eden bildirisi imzalamayanların "parti projesi sahipleri ve bölge ülkelerinin maşaları" olduğunu ileri süren Ureykat, "FKÖ'nün kimsenin elinde oyuncak olmayacağını" vurguladı.