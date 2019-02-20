Kendini geçici başkan ilan Juan Guadio tarafından büyükelçi olarak  atandığı ifade edilen Maria Faria, sabah saatlerinde Kosta Rika'nın başkenti San  Jose'deki Venezuela Büyükelçiliğine girdi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından atanan diplomatların görevden alındığını kaydeden Faria, Kosta Rika hükümeti tarafından da tanındıklarını iddia  etti.

"Hırsızlar gibi"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise bu duruma sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. "Bu sabah bir grup yabancı,  hırsızlar gibi Venezuela'nın Kosta Rika'daki elçilik binasına girdi." diyen  Arreaza, bu ülkenin hükümetinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi  çerçevesinde tesisler ve personelin güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Guadio'yu geçici başkan olarak tanıyan ülkeler arasında yer alan Kosta  Rika, 16 Şubat'ta Venezuelalı diplomatlardan 15 Aralık'a kadar ülkeyi terk  etmelerini istemişti.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı  Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve  başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay,  Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından  tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela  Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da  gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak  ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi"  seçeneklerden biri olarak göstermişti.