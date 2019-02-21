Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz günlerde Asya turuna başladtı. Selman, Pakistan’a yaptığı ziyaretin ardından salı günü Hindistan’a geldi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesine gelen Prens Selman’ı elinde çiçeklerle Yeni Delhi Havalimanında bizzat karşıladı. Hindistan’da protokol gereği ülkenin başbakanı resmi karşılama törenine katılmazken, Modi’nin jesti ilişkilerde “yeni dönem” olarak nitelendirildi.

Prens Selman’ın ziyaretine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Başbakan Modi’nin protokolü yıkarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir bölüm başlattığını ifade etti.

Selman, Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, önümüzdeki 2 yıl içerisinde Hindistan'a 100 milyar dolar yatırım yapma sözü vermişti.

SADECE 7 LİDERİ KARŞILADI

Hindistan Başbakanı Modi, daha önce 7 devlet liderini havaalanında bizzat karşılamıştı. Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, eski ABD Başkanı Barack Obama, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u karşıladı.

ASYA TURUNUN SON DURAĞI ÇİN

Veliaht Prens, Pakistan ve Hindistan’ın ardından Asya turunun son durağı olan Çin’e geldi. Pakistan ve Hindistan temaslarında enerji ve altyapı konularında yeni yatırımları duyuran Prens Selman, Çin temasları kapsamında yarın sabah saatlerinde Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng ardından da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek.