Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, Kolombiya Devlet  Başkanı Ivan Duque'nin davetlisi olarak bu ülkeye gideceği kaydedildi.

Pence'in ABD Başkanı Donald Trump adına Bogota'ya gideceği bildirilen  açıklamada, "Geçici devlet başkanı Juan Guaido'ya ABD'nin sarsılmaz desteğini  dile getirecek olan Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Venezuela halkının demokrasi  için verdiği mücadeleye de desteğini yineleyecek." ifadelerine yer verildi.


Latin Amerika ülkelerini bir araya getiren Lima Grup'un düzenleyeceği  toplantıda ilgili ülke temsilcilerine de seslenecek olan Pence'in, özellikle  ABD'den Venezuela'ya gönderilen ve sınırda bekletilen "insani yardımların" ülkeye  girişi konusunu ele alması bekleniyor.

Venezuela'daki kriz

Venezuela'da devam eden siyasi krizle ilgili olarak Devlet Başkanı  Nicolas Maduro, son açıklamasında "halkı korumak için" Brezilya sınırının  kapatılacağını bildirmişti.

Maduro, muhalefetin "yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23  Şubat'ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı Duque'yi  sorumlu tutacağını da kaydetmişti.

Kolombiya'nın ardından Brezilya da Venezuela sınırına "insani yardım"  göndereceğini açıklamıştı. Caracas, "yardım" dağıtım merkezi olarak kullanılacağı  açıklanan Hollanda'nın kontrolündeki Curacao Adası'yla deniz ve hava ulaşımını da  askıya almıştı.

Maduro, "yardım" tartışmalarının "ABD'nin işgal stratejisinin bir  parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor. Muhalefet ise 300 bin  kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle  karşı karşıya olduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.