ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü, Ekvador'da Morona-Santiago bölgesine bağlı Palora kasabasının 115 kilometre güneydoğusu olan 7,5 büyüklüğündeki depremin yerin 132,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem
22.02.2019 - 13:35 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Ekvador,deprem,son depremler,22 şubat deprem,
606383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/606383.aspx
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