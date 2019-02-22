Esad rejimi ve onu destekleyen terörist grupların Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde bulunan ve sivillerin yaşadığı, Ma'arretü'n-Nu'man bölgesine düzenlediği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi.
Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği saldırılarda en az 75 sivilin hayatını kaybettiği, 265'ten fazla sivilin yaralandığı belirtildi.
Esad rejiminden İdlib'e bombalı saldırı: 5’i çocuk 6 ölü
22.02.2019 - 20:26 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyine gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.
Esad rejimi ve onu destekleyen terörist grupların Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde bulunan ve sivillerin yaşadığı, Ma'arretü'n-Nu'man bölgesine düzenlediği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi.
Etiketler : Esad rejimi,
606476 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/606476.aspx
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