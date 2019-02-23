Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanları görevden alıp kalifiye bir ekibi hükümet kurmakla görevlendireceğini söyleyen Ömer Beşir yeni hükümetin sıkı ekonomik tedbirler alacağını belirtti. Muhalefete de seslenen Beşir, "Hala milli uzlaşma yolunun dışında bulunan muhalefete samimi bir davette bulunarak ülkemizin içinde bulunduğu meselelerle ilgili diyaloğa katılmalarını istiyorum" dedi.



Ömer Beşir, savunma, dışişleri ve adalet bakanlarını yerinde bıraktı. Her bakanlıkta da üst seviye bir yetkili bırakan Beşir, geçici bir hükümetin görevi yürütme kararı aldığını söyledi.

Beşir’in konuşmasından sonra öfkeli protestocular Omdurman şehrinde “Hürriyet” sloganları atarak otomobil lastiklerini yakmaya ve anayolları kapatmaya başladı. Polis, göstericileri ara sokaklara doğru takip ederek göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Sudan’ın ana muhalefet gruplarından biri olan Milli Mutabakat Güçleri, Beşir’in olağanüstü hal ilanına cevap olarak protestoların artırılması gerektiğini belirttiği açıklamasında "Rejim bizim halk devrimimize karşı durmak için olağanüstü hal ilan etti. İnşallah, hedeflerimizi gerçekleştirene ve rejimi devirene kadar olağanüstü karar bizi durduramayacak" dedi.



Beşir’in konuşmasından önce güvenlik güçleri Başkent Hartum’da toplanan 200 kadar protestocuyu göz yaşartıcı bomba atarak dağıttı.

Sudan’da 31 Aralık'ta Devlet Başkanı Ömer Beşir’e karşı fiyat artışları ve nakit sıkıntısının tetiklediği protesto gösterileri başladı.