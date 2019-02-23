Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile  diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıkladı. 

Maduro, başkent Caracas'ta yaptığı konuşmada, "Faşist Kolombiya  hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya  ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım." dedi.

Maduro, muhalefetin ülkeye zorla insani yardım sokma çabalarına  aracılık etmeye çalıştıkları gerekçesiyle Kolombiyalı diplomatik temsilcilere  Venezuela'yı terk etmeleri için 24 saat süre verdi.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı  Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş  ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay,  Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından  tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela  Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da  gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak  ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden  biri olarak göstermişti.