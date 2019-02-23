Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, ÿkötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.
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Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, ÿkötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.
Etiketler : Türk kargo gemisi Efe Murat,İtalya,