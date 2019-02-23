Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, ÿkötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

 

 