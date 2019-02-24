Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Batı ülkelerinde yaşanan insan hakkı ihlallerini masaya yatıran AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, bir rapor hazırladı. Rapor hakkında bilgi veren AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, şunları söyledi:

Batı’nın bizi eleştirdiği noktalara baktığımızda ‘acaba onlar ne durumda’ diye bir araştırma yaptık. Çok ciddi hak ihlalleri var. Bunlar nedense hiç gündeme gelmiyor. Şu anda dünyada artan bir ırkçılık var. Bunun üzerinden siyaset yapan, ayrıştırıcı bir dili kullanan bütün sağ partiler Avrupa’da yükselişte. Almanya’da Alternatif Partisi, ‘Mülteci krizini çözmek için gerekirse silaha başvurun’ demiş. Aynı söylem Hollanda da kullanılmış; Özgürlük Partisi, ‘Hollanda’yı İslam’dan arındıracağız’ ifadelerini kullanmış. Fransa ise, ‘Avrupa’ya gelmek isteyen göçmenleri uluslararası sulara geri atın’ gibi söylemler mevcut.

“FRANSA 5 MİLYON KİŞİYİ KATLETTİ”

Seçim kampanyalarında yüzde 34’ü, Müslümanların şiddet eğilimli olduklarını iddia ediyor. Aslında bu şekilde dünya barışına zarar veriyorlar. En son Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan’ı ‘Ermeni Soykırımını Anma Günü’ olarak ilan etti. Ancak Macron, seçilmeden önce Cezayir’de soykırım yaptıklarını söylüyor. Sadece Fransa’nın tarihine bakarsak katlettiği insan sayısı yaklaşık 5 milyonu buluyor. Bunları görmüyorlar. Hepsinin tarihine baktığınızda bir sömürgecilik, bir soykırım var. Aslında Türkiye’yi kendileriyle eş konuma getirmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında ‘Gelin, ortak bir Tarih Komisyonu kuralım, bunlar incelensin’ teklifine hiçbiri yanaşmadı. Çünkü işlerine gelmiyor. Fransa, OHAL süreciyle birlikte 23 tane cami kapattı. Ülkesinde kreşlere varana kadar bir inceleme yaptı. Çocukları bile sorguya aldılar. En son İsveç’te, başörtüsü yasağı ile ilgili bir kanun çıkarıldı. Bunların hepsi Avrupa’nın hiç de sanıldığı gibi insan hakları noktasında ileriye gittiğini değil, tam tersi çok daha geriye gittiğini gösteriyor.

“CAMİ SALDIRILARI ARTIYOR”

Avrupa’da cami saldırıları da azımsanamayacak kadar çok. En son İsveç’te ‘yakınındaki camiyi yak’ sloganı yazılı tişörtler yapıldı; geçen yıl 38 cami ve mescit saldırıya uğradı. Ben Batı’nın daha 28 Şubat’ı yeni yaşadığını söylüyorum.

96 BİN MÜLTECİ ÇOCUK KAYIP

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta “Kamplardaki hayat şartları insani değil. Hatta hayvanlara bile daha iyi muamele yapılır. AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. Avrupa’da refakatçısı bulunmayan mülteci çocuk sayısı 170 bin. Nerede oldukları bilinmiyor. Çocukların cinsel istismar, tecavüze maruz kalıyor; insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası da bu işte. Eğer bunu çözemezsek, bu çocuklar önümüzdeki dönemde bir terör örgütünün mensubu olarak karşımıza çıkabilirler” dedi.