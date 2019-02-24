Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü  eyalete bağlı Boalemo bölgesinin 21 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 71  kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı  vermedi.Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama  yapılmadı.Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde  meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide, 4 bin 340  kişi hayatını kaybetmişti.