Venezuela muhalefetine verdiği "sıkı" destekle bilinen Florida  Senatörü Rubio, resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla tepki topladı.Rubio, Libya’nin eski lideri Kaddafi’nin iktidar döneminde çekilmiş  bir fotoğrafı ile ülkede Arap Baharı sonrası linç edildiği kanlı fotoğrafını paylaştı. Rubio paylaşımında, herhangi bir açıklama yapmasa da bu fotoğraflar  Twitter kullanıcıları tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı "açık bir tehdit" olarak yorumlandı.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı  Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere  Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama,  Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak  Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela  Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da  gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak  ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker  göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.