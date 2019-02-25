Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin iç kesimlerinden geldiği tahmin edilen tır konvoyu, Kamışlı çevre yolu üzerinden Irak yönüne doğru hareket etti. Büyük bölümü kapalı olan tır konvoyunda zırhlı araç, vinç ve iş makineleri taşıyan bazı tırlar da görüldü.

Konvoyun geçişi Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüldü.