Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da Çalışma Bakanlığının üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Yaptırımlar karşısında halkın zorlandığını kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani yaptırımlar ile karşı karşıya olduklarının bilinmesi gerektiğine işaret ederek, "Yaptırımlar altında halkın yaşamının çok zor olduğunu kabul ediyorum" dedi. Ülkedeki işsizlik ve ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, kendi dönemlerinde çalışan sayısını 20 milyondan 24 milyona çıkarttıklarını belirterek, ”600 bin kişilik yeni istihdam alanları oluşturduk. Ancak daha yeterli olabilmesi için bu sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.

"KALİTELİ ÜRÜNLER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR”

Yaptırımlarla mücadelede markalaşmanın önemine değinen Ruhani, “Dışarıdan gelen gereksinimleri karşılamak için ülkede çalışıp kaliteli ürünler üretmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı. Konuşmasında İran’daki ekonomik duruma da değinen Ruhani Silahlı Kuvvetlerin ekonomiden ellerini çekmeleri ve ekonomiyi halka bırakmaları gerektiğini vurgulayarak, ”Devrim liderinin emri de bu yöndedir” şeklinde konuştu.

Öte yandan El Alem kanalına konuşan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı General Tenegseri bir kez daha İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği uyarısında bulunarak, ”Eğer petrol satışımız engellenirse, Hürmüz Boğazından petrol ihracatını durdururuz” dedi.