Esad rejimi, İdlib kırsalındaki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Hobait kasabasına topçu saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevlileri, çocukların cansız bedenlerini enkazdan çıkarırken, yaralılar hastaneye sevk edildi.
Öte yandan, Han Şeyhun ve Ma'arretü'n-Nu'man’a yönelik 20 top mermisi ile gerçekleştirilen saldırı sonucunda yaralı sivillerin olduğu öğrenildi.
İdlib'de saldırı: 2 çocuk öldü
25.02.2019 - 19:49 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejiminin İdlib kırsalında gerçekleştirdiği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.
Esad rejimi, İdlib kırsalındaki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Hobait kasabasına topçu saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevlileri, çocukların cansız bedenlerini enkazdan çıkarırken, yaralılar hastaneye sevk edildi.
Etiketler : İdlib,
607048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/607048.aspx
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