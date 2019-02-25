Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi, İdlib kırsalındaki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejiminin İdlib kırsalındaki Hobait kasabasına topçu saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevlileri, çocukların cansız bedenlerini enkazdan çıkarırken, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Han Şeyhun ve Ma'arretü'n-Nu'man’a yönelik 20 top mermisi ile gerçekleştirilen saldırı sonucunda yaralı sivillerin olduğu öğrenildi.