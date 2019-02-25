ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela devlet petrol  şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, kararın, PDVSA'dan elde edilen gelirin Venezuela Devlet  Başkanı Nicolas Maduro'ya gitmesini engellemek için alındığı vurgulandı.PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulduğu kaydedilen  açıklamada, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapmasının yasaklandığı da  aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin,  "Venezuela'nın trajik düşüşüne sebep olanları sorumlu tutan ABD, 'Geçici Başkan'  Juan Guaido, Venezuela Ulusal Meclisi ve Venezuela halkının demokrasilerini  yeniden kazanma çabalarını desteklemek için, tüm diplomatik ve ekonomik araçları  kullanmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Yaptırım kararının, PDVSA'dan elde edilen gelirin Maduro tarafından  yönetilmesini engelleyeceğini vurgulayan Mnuchin, böylelikle söz konusu  gelirlerin Venezuela halkı için koruma altına alındığını ileri sürdü.Mnuchin ayrıca, yaptırımların, ancak yönetimin Maduro'dan demokratik  olarak seçilmiş hükümet ve "Geçici Başkan" Guaido'ya geçmesiyle kaldırılacağını  ifade etti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 15  Şubat'ta, PDVSA'nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet  Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5  Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine almıştı.

4 Venezuelalı valiye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı da Venezuelalı 4 valiye yaptırım  uyguladıklarını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "gönderilen uluslararası insani yardımın  ülkeye girmesini engellemek ve Venezuela halkına zarar veren yolsuzluklara  bulaşmak" gerekçesiyle 4 valiye yaptırım uygulandığı belirtildi.

Venezuela'nın Zulia, Carabobo, Apure ve Vargas kentlerinin valilerini  hedef aldıklarını belirten bakanlık, "ABD, Venezuela halkının temel  gereksinimlerden mahrum bırakılıp, gereksiz yere acı çekmesine seyirci  kalmayacak. Bu eylemlerin sonuçları olacak." ifadesini kullandı.

Bakanlık, ayrıca yaptırımların kalıcı olmadığını ve Maduro hükümetinin  tavrını değiştirmeyi hedeflediğini belirterek, ABD'nin, ülkedeki gelişmelere göre  adım atmaya devam edeceğini kaydetti.