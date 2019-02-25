Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. Zarif'in istifa açıklamasını Instagram hesabından yaptığı bildirilirken, istifa nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. İran'da bugün kutlanan anneler gününe değinen Zarif, anneler gününü kutladığı mesajının devamında İranlılardan özür dilerken "Tüm eksikleriniz için özür dilerim. Artık devam edemeyeceğim. İran halkına ve devletine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.