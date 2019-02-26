Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Mısır'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada telefonu çaldı. Juncker, konuşmasını kesip telefonunu açtı. Eşiyle kısa bir telefon görüşmesi yapan Juncker, kendisini dinleyenlere “Beklenen şüpheli eşim” açıklamasını yaptı. Juncker’in sözleri tüm salonu güldürdü.

Bu kez arayan eşi



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in 2017 yılında bir konuşması sırasında yine telefonu çalmıştı. Dinleyicilere "Pardon eşim arıyor, hayır Merkel'miş" diyen Juncker, herkesi güldürmüştü.