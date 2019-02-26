Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, Somali hükümeti ile iş birliği içinde Beledveyne ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 35 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bu saldırı kırsal alanda hareket halinde iken Eş Şebab militanlarını hedef aldı. Bu güdümlü saldırı, bölgede terör örgütüne ve onun istihdam çabalarına yönelik baskısını artıran Somali Ulusal Ordusu'na destek verme çabalarının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFRICOM Harekat Komutanı Tümgeneral Gregg Olson, "Bu saldırıda Eş Şebab'ın kuvvet toplama girişimlerini kesintiye uğrattık. Güdümlü saldırı ile teröristler organize olmadan önce ortaklarımıza ve Somali halkına yönelik potansiyel bir tehdidi ortadan kaldırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, sivil kayıplara yönelik bilgi verilmedi.