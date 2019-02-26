BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de milyonlarca insana bir ay yetecek tahıl barındıran Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine 6 ay sonra erişim sağladıklarını açıkladı.
BM'den Yemen açıklaması
26.02.2019 - 13:11 | Son Güncelleme: 26.02.2019 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen'de milyonlarca insana bir ay yetecek tahıl barındıran Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine 6 ay sonra erişim sağladıklarını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : BM,Birleşmiş Milletler,Yemen,
607192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/607192.aspx
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