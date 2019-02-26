Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'na ablukayı artırarak on binlerce sivili bölgeden zorla çıkarmak istediğini söyledi. Mustafa, SMDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Ürdün sınırında Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Rukban Kampı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

On binlerce sivilin kampta zorlu yaşam şartları altında mücadele ettiğini belirten Mustafa, rejim güçlerinin kampı ele geçirmek için kuşatmayı artırdığını kaydetti. Mustafa, rejim güçlerinin kampa insani yardımların ulaştırılması için kullanılan yolları kapattığını ifade ederek, "Kuşatma, sessiz kalan dünyanın gözleri önünde soykırıma yol açacaktır." uyarısında bulundu.

Rukban kampında 60 bin sivil insanlık dışı şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Ülkedeki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan siviller, Ürdün'e sığınmak için geldikleri kampta soğuk havaların yanı sıra gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle zor günler geçiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri kamptaki durumun iyileştirilmesi, insani yardım girişlerine izin verilmesi ve herhangi bir tahliyenin isteğe bağlı ve güvenli biçimde yapılması gerektiğini vurguluyor.