Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh şehrinde düzenlenen “İstikrarda Yatırım” başlıklı Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi sona erdi. Türk kamuoyunun idam cezasının getirilmesine tepki gösteren Avrupa Birliği, Mısır’da Müslümanların idam edilmesine ses çıkarmadı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi üst düzey isimler, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye darbe yaptıktan sonra kendini cumhurbaşkanı seçtiren Sisi’nin ayağına gitti. Dokuzu geçen çarşamba olmak üzere şubat ayında on beş kişinin idam edilmesinden birkaç gün sonra düzenlenen zirveye katılan Avrupalı liderler, idamlara karşı sessiz kalmayı tercih ederek çifte standardını bir defa daha gösterdiler.

KAÇAMAK CEVAPLAR

AB ve üye ülkeler idamlara ilişkin resmî açıklama yapmazken İngiltere Dışişleri Bakanlığı idamla ilgili soruya “İdam cezasına her şartta ilkesel olarak karşı çıkmak İngiltere’nin politikasıdır” cevabını yeterli gördü. AB Komisyonu Başkanı Juncker “Diktatörlerle bir araya gelmekten rahatsızlık duyuyor musunuz” sorusuna sadece “Evet” diyerek soruyu geçiştirdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini ise “İnsan hakları konusunu sürekli gündemde tutuyoruz” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

DARBECİ, İDAMI SAVUNDU

Zirvenin kapanışında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Mısır’ın darbeci cumhurbaşkanı Sisi ise, Avrupa medyasından gelen eleştirilere karşı idamı savunurken “Bu, bizim kültürümüzde var’ ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: İKİYÜZLÜLÜK

Zirveye katılan AB liderlerini eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Avrupalı liderler bir taraftan ‘İdam olursa Türkiye’de şunu yaparız, bunu yaparız’ diye tehditvari konuşuyor. Ama Mısır’da dokuz insanın şehit edildiği, infaz edildiği günlerde tüm AB liderliğinin gidip Sisi’ye destek vermesi ve onunla aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür” diye konuştu.