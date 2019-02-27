Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliğine hazırız. Ama şu anda oturup bu konuyu nasıl çözeceğimizi birlikte konuşmamız gerekiyor. Bu iş hem sizin hem de bizim kontrolümüzden çıkabilir. Sağduyunun kazanması gerekiyor.