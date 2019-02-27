Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliğine hazırız. Ama şu anda oturup bu konuyu nasıl çözeceğimizi birlikte konuşmamız gerekiyor. Bu iş hem sizin hem de bizim kontrolümüzden çıkabilir. Sağduyunun kazanması gerekiyor.
Pakistan Başbakanı İmran Han: Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ediyorum
27.02.2019 - 13:39 | Son Güncelleme: 27.02.2019 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ederek, sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Pakistan,Hindistan,Keşmir,
607420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/607420.aspx
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