Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de biraraya geldi. Trump ve Kim, başbaşa görüşme öncesi iki ülke bayraklarının önünde el sıkıştı İki lider arasında sekiz ay sonra ikinci buluşma gerçekleşiyor. İlk buluşma geçen yıl haziran ayında Singapur'da gerçekleşmişti. Singapur'daki zirve, ilk olması nedeniyle tarihi önem taşıyordu.



Ancak zirveden somut sonuçlar çıkmadı. Bu kez liderlerin üzerinde somut adımlar atılması için baskı var. Kim ve Trump, önce başbaşa görüşecek. Görüşmeye sadece tercümanlarının katılacağı tahmin ediliyor. Ardından heyetlerin de katılacağı akşam yemeğinde bir araya gelecekler. Singapur'daki ilk zirve bir gün sürmüştü. Bu kez iki gün sürecek. Ancak iki taraf da yarınki program hakkında açıklama yapmadı. Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, iki liderin Vietnam'da beş kez bir araya geleceğini duyurdu.



Bu durumda yarın dört buluşma gerçekleşecek. Singapur'daki zirvede Kim ve Trump, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için çalışma sözü vermişti.

TRUMP VİETNAM BAŞBAKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Trump, gün içinde Vietnam Başbakanı Niyen Huan Puk'la bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından iki ülke şirketleri arasında ticari anlaşmalar imzaladı. ABD'li uçak üreticisi Boeing, Vietnamlı "Vietjet" Havayollarına 100 adet "Boeing 737" tipi yolcu uçağı satışı için anlaştı. Boeing ayrıca Bambu Havayolları'na da 10 adet Boeing 787 Dreamliner tipi yolcu uçağı satışına ilişkin anlaşma imzaladı. Boeing'in yanı sıra ABD'li havacılık teknoloji şirketi Sabre da Vietnam Havayolları'yla bir anlaşmaya imza attı. Ticaret anlaşmalarıyla ilgili henüz Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.