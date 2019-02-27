Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin ortaklaşa uyguladığı projelerle ekonomik kalkınmayı artırdıklarını belirterek, "Güney Gaz Koridoru projesi bu rotada başarıyla uygulandı. Bu, bölgedeki en büyük altyapı projesidir. Güney Gaz Koridoru'nun tamamlanmasına kısa bir süre kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, Gürcistan ile ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ifade ederek, 1990'dan bu yana Bakü-Supsa, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatları ile Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının inşa edildiğini hatırlattı.

Aliyev, şunları kaydetti:

"Bütün bunları, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ortaklaşa uyguladık. Bugün bu projeler ekonomik kalkınmamızı büyük ölçüde artırıyor. Güney Gaz Koridoru projesi bu rotada başarıyla uygulandı. Bu, bölgedeki en büyük altyapı projesidir. Güney Gaz Koridoru'nun tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Geçen yıl bu proje için çok önemli bir yıldı. Güney Gaz Koridoru 2018'de resmen açıldı ve projenin büyük bir parçası olan TANAP projesi hayata geçirildi. TANAP hattı üzerinden gaz tedarik edilmektedir. Bu projeler ülkelerimiz ve bölge için büyük önem taşıyor ve iş birliğini daha geniş anlamda derinleştiriyor. Projenin başında üç ülke iş birliği yaptıysa, bugün bu ülkelerin sayısı büyük ölçüde artmakta ve bu projelere yeni ortaklar katılmaktadır."

Zurabişvili ile görüşmesinde ulaşım alanındaki iş birliğinin de ele alındığını vurgulayan Aliyev, "Bu projeler ülkemiz için de büyük yarar sağlıyor. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılması sonucunda ülkelerimizden geçen kargo hacmi daha da artacaktır. Hala bu projenin ilk aşamasındayız ama şimdi bundan faydalanıyoruz ve artan nakliye bize doğru yolda olduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılmasından sonra Azerbaycan'ın, Hazar Denizi'nin doğusundaki komşularıyla çok aktif şekilde müzakere etmeye başladığını söyleyen Aliyev, "Bu bizim ortak projemiz. Bu yeni koridor kıtaların birleşmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ASIL AMAÇ DAHA BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERİ GÜNDEME GETİRMEK"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili de komşu olan iki ülkenin ortak tarihi bulunduğuna, son birkaç yüzyıl boyunca trajedilerden birlikte geçtiklerine dikkati çekti.

Enerji alanında büyük ölçekli projeler hayata geçirdiklerini anlatan Zurabişvili, "Bütün dünyaya bu bölgenin merkezi bir bölge olduğunu, koridorun sabit bir koridor olduğunu ve bu bölgede büyük yatırımlar yapılabileceğini gösterdik. Şimdi asıl amaç, daha büyük projeleri gündeme getirmek." ifadelerini kullandı.

Zurabişvili, taşımacılığın bugünün dünyasında çok umut verici bir alan olduğuna işaret ederek, "Ulaştırma sektörü dünya için çok önemlidir. Asya, Çin ve Avrupa'nın birleşmesi çok önemli bir konudur ve bu yolu takip ediyoruz. Bu, en kısa yol. Bu yolun geliştirilmesi bize bağlı." şeklinde konuştu.