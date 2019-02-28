Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan ve Pakistan geçtiğimiz hafta Keşmir’de Hint milislerine karşı yapılan saldırıyla artan gerilim çatışmaya dönüştü. Hindistan savaş uçaklarının önceki gün Pakistan topraklarına saldırı düzenlemesinin ardından Pakistan savaş uçakları Keşmir’de Hindistan kontrolündeki Nowshera bölgesinin üzerinde uçuş yaptı. Uçaklara önleme yaptıktan sonra Pakistan hava sahasına giren Hindistan jetlerinden ikisi vuruldu. Pakistan Ordu Sözcüsü Asif Gafur “Uçaklardan biri (Pakistan kontrolündeki) Azad Keşmir bölgesinde, diğeri ise Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesine düştü” dedi. Pilotlardan birinin öldüğü, 2’sinin ise yakalandığı açıklandı. Hindistan ordusu da, hava sahasını ihlal eden Pakistan’a ait F-16 savaş uçağını misilleme yaparak düşürdüklerini duyurdu. Pakistan bütün hava sahasını kapattığını açıklarken, Hindistan da 4 havalimanını sivil uçuşlara kapattığını duyurdu.

AZAD KEŞMİR’E SALDIRI

Havada yaşanan ilk çatışmanın ardından Hint askerleri, Azad Keşmir bölgesine saldırdı. Atılan havan mermileri sebebiyle 6 sivil hayatını kaybetti. Yerel emniyet yetkilisi Muhammed Altaf, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

NÜKLEER SİLAH UYARISI

Yaşanan olayların ardından Pakistan Ulusal Güvenlik Kurulu acil toplandı. Zirvenin ardından yapılan açıklamada “Gerekirse nükleer silah kullanırız” denildi. Ulusa sesleniş programında canlı yayında konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan yönetimi ve Başbakanı Narendra Modi’ye seslendi: Bundan sonra ne yapacağımız asıl problemdir. Hint yönetiminin sağduyulu davranması çok önemli. Hint yönetimine soruyorum: Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilecek durumda mıyız? Tansiyon yükselmeye devam ederse ne olur? Oradan sonrası Başbakan Modi ve benim elimde değil. Sizi bir kere daha diyaloğa davet ediyorum. Sağduyu hâkim olmalı. Problemlerimizi diyalog yoluyla çözmeliyiz.

ÇİN VE RUSYA’DAN ÇAĞRI

Gerilimden derin endişe duyduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov taraflara itidal çağrısı yaparken Çin adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Vang Yi ise “Çin, iki tarafın soğukkanlılığını sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor” diye konuştu.

THY SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İki ülkenin hava sahalarını kapatması üzerine Türk Hava Yolları’nın (THY) iki kargo uçağı İstanbul’a geri döndü. THY’den yapılan açıklamada, bugün de Pakistan’ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapılacak olan seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

Diğer yandan Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde dün sabah bu ülkeye ait MI-17 tipi askerî helikopter düştü, 6 hava kuvvetleri mensubu ile bir sivil hayatını kaybetti. Pakistan’ın helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığı ifade edildi.