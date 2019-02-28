FC Barcelona’nın stadyumu Nou Camp 5G teknolojisine sahip ilk futbol stadı olarak adını tarihe yazdıracak. Proje kapsamında Nou Camp’ta saha, standlar ve stadyum ziyaretçileri için kalıcı 5G bulunacak. Stadyumda kurulacak olan 5G ağı Telefonica’nın lisanslı bant aralığından yapılacak ve Ericsson’un ekipmanları kullanılacak. Messi, Pique ve Dembele gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Katalan ekibi 5G sayesinde taraftarlarıyla etkileşimini arttırmayı planlıyor.
İşte Dünyanın ilk 5G’li stadyumu
28.02.2019 - 10:11 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
5G için geri sayım başladı! Kısa bir süre sonra hayatımıza girecek olan %G ile entegre olan ilk stadyum da belli oldu.
Kaynak: NTV
Etiketler : FC Barcelona,Nou Camp,5G teknolojisi,
607592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/607592.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER