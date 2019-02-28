Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FC Barcelona’nın stadyumu Nou Camp 5G teknolojisine sahip ilk futbol stadı olarak adını tarihe yazdıracak. Proje kapsamında Nou Camp’ta saha, standlar ve stadyum ziyaretçileri için kalıcı 5G bulunacak. Stadyumda kurulacak olan 5G ağı Telefonica’nın lisanslı bant aralığından yapılacak ve Ericsson’un ekipmanları kullanılacak. Messi, Pique ve Dembele gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Katalan ekibi 5G sayesinde taraftarlarıyla etkileşimini arttırmayı planlıyor.