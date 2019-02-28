Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ile Washington'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tajani, "Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamının Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımasını istiyoruz. Bunun bir darbe değil, yasaları tanımak olduğunu söylüyoruz” açıklamasını yaptı. Tajani, ayrıca uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.
AB Parlamentosu Başkanı Tajani'den Maduro için yaptırım çağrısı
28.02.2019 - 10:39 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antonio Tajani,Avrupa Birliği,Venezuela,
607602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/607602.aspx
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