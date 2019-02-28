Başsavcı Mendelblit, Başbakan Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturma  dosyasına ilişkin kesin olmayan kararını açıkladı.İsrail basınına göre 57 sayfalık bir iddianame hazırlayan Mendelblit  açıklamasında, 4000 numaralı dosyada "rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı",  1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise  "yolsuzluk ve görevi kötüye kullandığı"  suçlamalarıyla İsrail Başbakanı'nın hakim karşısına çıkabileceğini ifade etti. Başsavcı, 3 ayrı dosyaya ilişkin kesin kararını vermeden önce  Başbakanı dinleyecek. Mendelblit'in Netanyahu'yu 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin ardından  dinlemesi bekleniyor.

Netayahu'nun partisinden karara tepki

Netanyahu'nun partisi Likud'dan ise Başsavcı Mendelblit'in  açıklamalarına tepki gösterilerek, kararın "siyasal zulüm" olduğu değerlendirmesi  yapıldı.Likud Partisi, bugün Yüksek Mahkemeye başvurarak Mendelblet'in  kararının erken seçimden sonra açıklanmasını talep etmiş, ancak bu başvuru  mahkeme tarafından reddedilmişti.Netanyahu'nun bu akşam yerel saatle 8'de Başsavcı'nın kararına ilişkin  açıklama yapması bekleniyor.

Seçim sonucunu etkileyebilir

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı, görevini kötüye  kullandığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddialarıyla Netanyahu hakkında 4 soruşturma  başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, bir dosyada Netanyahu'yu aklarken,  diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl  Başsavcılığa göndermişti. Netanyahu'nun avukatları geçen ocak ayında Başsavcı ile görüşerek  soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş, ancak  Mendelblit kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel  olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.Hem İsrail kamuoyu hem de muhalefet partileri, Mendelblit'in Netanyahu  hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin kararını uzun zamandır bekliyordu.
  
Uzmanlar, Mendelblet'in Netanyahu hakkındaki dosyalara ilişkin kesin  olmayan kararını açıklamasına dair yaptıkları yorumda Başsavcı'nın kesin olmayan  kararını açıklayarak üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmayı, kararının kesin  olmaması sebebiyle de seçimlere müdahale ediyor imajını ortadan kaldırmayı  amaçladığını dile getiriyor.