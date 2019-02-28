Irak Güvenlik Medya Ağı, akşam saatlerinde Musul kent merkezinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik kordonu oluşturulduğunu kaydeden açıklama ölen ve yaralananların tümünün sivillerden oluştuğunu belirtti.
Irak’ta bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
28.02.2019 - 22:02 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Musul kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Etiketler : Irak,
607743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/607743.aspx
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