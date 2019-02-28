Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’yi arayarak, yeniden göreve seçilmesinden ötürü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari’yi telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijeryalı mevkidaşı Buhari'yi kutladı
28.02.2019 - 23:32 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Muhammadu Buhari’yi arayarak, tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Nijeryalı mevkidaşı Buhari,
607752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/607752.aspx
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