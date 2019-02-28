Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’yi arayarak, yeniden göreve seçilmesinden ötürü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari’yi telefonla aradı. 