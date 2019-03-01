Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam’da yapılan zirve başarısızlıkla sona erdi. Bütün dünyanın merakla beklediği, özellikle Kore Yarımadası’nda herkesin televizyonların başına geçtiği baş başa yapılacak görüşme öncesi iki lider samimi pozlar verdi. Trump, nükleer anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini belirtirken “Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak” dedi. Kuzey Kore lideri Kim’in nükleer görüşmelerden olumlu sonuç çıkması için çaba göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti. Baş başa yapılan görüşme planlanandan daha erken biterken, iki liderin anlaşmaya varamadığı açıklandı.

KİM SÖZ VERDİ

Üzerinde mutabakata varılması beklenen anlaşmanın ortak imza töreni de iptal edilirken Trump basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı “Bir şey imzalamanın iyi olmayacağını düşündük. Kim Jong-un enteresan bir karakter. Daha fazla şey yapmalarını istedik ama bunu yapmaya hazırlıklı değildi. Zorlukların farkındayız. Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediler ama bunu yapmamız mümkün değildi. Yaptırımların kaldırılması karşısında ülkenin nükleer silahlardan arındırılmasını istiyoruz. İlişkimizi korumak istiyoruz, devam ettireceğiz” dedi. “Bazen de masadan uzaklaşmanız gerekir” diyen Trump, Kuzey Kore liderinin nükleer ve füze testleri yapmamak için söz verdiğini aktardı. Trump’tan sonra söz alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise “Biz Kim’den daha fazlasını istedik. Ancak henüz hazır değildi. ABD’nin istediği sonucu alamadık. ‘Bu çözüm zaman alacak’ demiştik. Tüm dünyanın istediği gibi, Kore’nin nükleerden arındırılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

GÜNEY KORE: ÜZÜLDÜK

Zirveyle ilgili açıklama yapan Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom “Trump ile Kim’in zirvede tam bir anlaşmaya varamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Ancak, geçmişteki herhangi bir zamandan daha anlamlı bir ilerleme kaydettikleri görülüyor” dedi. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı ise “ABD ve Kuzey Kore’nin diyalogu sürdürmesini, karşılıklı samimiyet göstermelerini umuyoruz” açıklamasını yaptı.

DEAŞ’IN ELİNDEKİ TOPRAKLARI GERİ ALDIK

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam’da yaptığı zirvenin dönüşünde Alaska’da mola veren ve buradaki Amerikan askerlerine hitap eden Trump, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı ciddi bir başarı kazandıklarını ifade ederek, “Hep Suriye’deki DEAŞ ile ilgili yüzde 90, 92 diyorduk. Artık hepsine sahibiz. DEAŞ’ın elindeki toprakların yüzde 100’ünü geri aldık” dedi.

ABD Başkanı Trump, 20 Aralık 2018’de, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi konusunda, “Orada olmamızın tek sebebi DEAŞ’tı ve DEAŞ’ı yendik” açıklaması yapmıştı.