Suudi Arabistan'ın Usame Bin Ladin'in oğlunu vatandaşlıktan çıkardığı öğrenildi.
Hamza bin Ladin'in başına dün terör örgütü El Kaide'nin yöneticiliğini yaptığı suçlamasıyla ABD tarafından 1 milyon dolar ödül konulmuştu.
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Suudi Arabistan'ın Usame Bin Ladin'in oğlunu vatandaşlıktan çıkardığı öğrenildi.
Hamza bin Ladin'in başına dün terör örgütü El Kaide'nin yöneticiliğini yaptığı suçlamasıyla ABD tarafından 1 milyon dolar ödül konulmuştu.
Etiketler : Usame Bin Ladin,Suudi Arabistan,vatandaşlık,