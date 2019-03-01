Ülkede bugün düzenlenen Piskoposlar Konferansı öncesi Avusturya  Katolik Cemaati Başkanı Baş Piskopos Kardinal Christoph Schönborn ve Piskoposlar  Konferansı Genel Sekreteri Peter Schipka, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük  Partisi'nden (FPÖ) İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın güvenlik hapsi önerisine  ilişkin açıklama yaptı.

Kardinal Schönborn, dünya genelinde birçok diktatörün şüphe duyduğu  insanları keyfi bir şekilde hapsettiğini anımsatarak, "Eğer bizler insanların  önlem olsun diye önceden hapsedilmesine alışırsak bunun sonu nereye varır? Bu  yarın beni de seni de kapsar, bu kadar ileriye gidilmesine müsaade edilmemeli."  dedi.

Bir kişinin mahkeme kararı olmadan tehlikeli olup olmadığına kimsenin  karar veremeyeceğinin altını çizen  Schönborn, "Hiçbir psikiyatrist bir kişinin  suç işleyeceğini önceden söyleyemez." diye konuştu.

Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Schipka da güvenlik hapsi  önerisinin hem İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 5. maddesi hem de  anayasayla çeliştiğine dikkati çekerek, bireysel özgürlüğün Avusturya'da güçlü  bir şekilde hem uluslararası hem de ulusal yasalarla korunduğunu ifade etti.

"İnsanlık tarihinin temel değerlerine darbe"

Schipka, söz konusu önerinin öngörülemez sonuçlar doğurabileceği  uyarısında bulunarak, "Öneri, insanlık tarihinin en eski ve temel değerine  yapılmış bir darbedir. Bunun hızlı ve net bir şekilde durdurulması gerekiyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Peter Schipka, önerinin yalnız mültecileri kapsamasının da ayrımcılık  olduğunun altını çizdi. 

İçişleri Bakanı Kickl, pazartesi yaptığı açıklamada, ülkede iltica  başvurusunda bulunmuş ancak mülteci statüsü elde edememiş kişiler arasında  topluma tehlike oluşturacak kişilerin güvenlik güçleri tarafından herhangi bir  mahkeme kararı olmaksızın hapsedilmesini öngören "güvenlik hapsi" önerisinde  bulunmuş, muhalefete önerinin anayasa hükmünde bir madde olarak meclisten  geçirilmesi çağrısı yapmıştı. 

Öneriye başta Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen olmak üzere  muhalefet partileri tepki göstermiş, söz konusu öneriye destek vermeyeceklerini  belirtmişlerdi.