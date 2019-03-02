Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bu yıl 4.'sü düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu'nda katılımcılara seslendi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerde ABD etkisine değinen Kocias, "ABD'nin, Türk-Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki tüm büyük güçlerin bizi çok sevmelerini isterim ama bu imkansız. Amerika ve diğer güçler bölgede istikrar istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

AA'da yer alan habere göre Kocias öte yandan, Kıbrıs açıklarında Rum kesiminin doğal gaz arama çalışmalarına ve son gelişmelere ilişkin, oradaki aramaların devam etmesinin ve doğal gazın Avrupa'ya transferinin sağlanması gerektiğini ifade etti.