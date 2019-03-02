Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK'nın 20 yıldan fazla bir süredir terör örgütü listesinde tutulduğu ifade edildi.

ABD'nin, bu süre zarfında PKK tehdidine karşı Türkiye ve müttefikleriyle beraber çalıştığı anımsatıldı. Açıklamada PKK'nın, yabancı terör örgütleri listesine ek olarak 2001'den beri özel olarak belirlenmiş küresel terörist listesinde de yer aldığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı "PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz, ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD içinde göstermesini bekiyoruz" dedi .