Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, ‘’Bangladeş, Arakanlı mültecilere verdiği destekle inanılmaz cömert davrandı. Çatışmalardan kaçanların neresi olursa olsun güvenli liman bulabilmeleri önemli’’ dedi. Bangladeş Dışişleri Bakanı Shahidul Haque, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Bangladeş’in Myanmar’dan daha fazla insanı kabul edebilecek pozisyonda olmadığını üzülerek bildirmek zorundayım” demişti. Arakan’da yaşanan krizin, zorla yerlerinden edilerek Bangladeş’e sığınan ve 18 aydır kamplarda yaşayan Rohingya Müslümanlarını etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda Bangladeş’in ekonomisi, sosyal yapısı ve güvenliği üzerinde de olumsuz izler bıraktığını belirten Haque, insan tacirleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla da karşı karşıya olduklarını ifade etmişti. Myanmar’ı, Arakanlı mültecilerin geri dönüşüne ilişkin “boş vaatlerde” bulunmakla suçlayan Haque, uygun şartlar sağlanmadığı için tek bir Arakanlının dahi Myanmar’a dönmediğini söylemişti.