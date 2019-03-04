Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’da terör konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Brüksel Temyiz Mahkemesi, DEAŞ üyeleriyle evli Belçika vatandaşı iki kadın ile çocuklarının hükümet tarafından getirilmesini yasaklarken, Belçika Yargıtay’ı ise Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin (ADIV) iki defa olumsuz rapor verdiği bir PKK’lının eşine vatandaşlık verilmesi yönünde karar aldı. Terör örgütleri arasında ayrımcılık yapılması, yaşanan tutarsızlık ve ikiyüzlü tutum tepkilere neden oldu.

İlk karar DEAŞ terör örgütüne yönelik Brüksel Temyiz Mahkemesi’nde verildi. Mahkeme Belçika’nın göç ve mülteci işlerinden sorumlu Sağlık Bakanı Maggie De Block’un, terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki kamplarında kalan DEAŞ’lı Belçika vatandaşlarının hükümet tarafından ülkeye geri getirilmesine ilişkin karara itirazını ele aldı. Temyiz Mahkemesi, daha önce Brüksel Sulh Mahkemesi’nin Belçika vatandaşı Talyana Eielandt (26) ve Büşra Abouallal (25) adlı kadınlar ile 6 çocuğunun YPG/PKK’nın kontrolündeki kamptan ülkeye geri getirilmesine ilişkin verdiği kararı bozdu.

"ÇOCUKLARIN SUÇU NE?"

Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Koen Geens Temyiz Mahkemesi’nin kararının 10 yaşından küçük çocukları etkilememesi için çalışmalar yürütüleceğini belirterek, “Çocuklar annelerinin hataları için cezalandırılmamalı” açıklamasında bulundu. Brüksel Sulh Ceza Mahkemesi 2018 Aralık’ta DEAŞ mensuplarıyla evli olan 2 kadınla birlikte çocuklarının ülkelerine getirilmesine karar vermişti. Mahkeme ayrıca, hükümetin bu kararı 40 gün içinde yerine getirmemesi halinde çocuk başına her gün için 5 bin avro, toplamda ise 1 milyon avroya kadar tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmişti.

PKK’LIYA KAPI AÇTI

Belçika DEAŞ saflarında Irak ve Suriye’de savaşan vatandaşlarına kadın çocuk demeden sınırlarını kapatırken, öte yandan PKK’lılara ‘sakıncalı’ raporlarına rağmen kucak açması dikkatlerden kaçmadı. Belçika’ya vatandaşlık müracaatında bulunan bölücü terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki üst düzey liderlerinden G.A.’nın karısı için Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (ADIV) ve savcının olumsuz rapor vermesine rağmen Belçika Yargıtay’ı, G.A.’nın karısına vatandaşlık verilmesi yönünde karar aldı. DEAŞ’lı kadınlar ve çocukları dahil ülkeye sokmayan Belçika Yargıtay’ı, PKK’lı hakkında verdiği kararın gerekçesine, “G.A.’nın PKK’lı olması, eşine Belçika vatandaşlığı verilmeyecek anlamına gelmez” notunu düştü. Savcılık raporunda ayrıca PKK mensuplarının Belçika’da kamplarda eğitim aldıktan sonra örgütün Kuzey Irak’taki silahlı gücüne katıldıkları bilgisi alındı.

BRÜKSEL SOKAKLARINDA PKK PROPAGANDASINA TÜRKLERDEN TEPKİ

Başkent Brüksel sokaklarının geçtiğimiz günlerde bebek katili terör örgütü PKK propagandasına sahne olması, Belçika’da yaşayan Türk toplumu tarafından üzüntü ve tepkiyle karşılandı. Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu Başkanı Coşkun Beyazgül, “Avrupa Birliği tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilen PKK’nın afişlerinin, sözde bayraklarının ve katil fotoğraflarının taşınmasının Türk toplumunu derinden yaraladığını” belirtti.

VİCDANLARI YARALADI

Gösterinin engellenmesi için çaba harcadıklarını ve Brüksel Belediye Başkanı Philippe Clos’a bir mektup gönderdiklerini hatırlatan Beyazgül, “Bu PKK sevgisini, terör örgütlerine yönelik bu gevşek tutumunu anlamıyoruz. Bu kamu vicdanını yaralayan ve Belçika yasalarına aykırı bir tutum, ülkenin imajına büyük zarar veriyor. Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, terörü övmek ve terör seviciliği yapmak ne zamandan bu yana gösteri ve fikir özgürlüğü olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Belçika vatandaşlığını kaybeden ilk kişi Enis Süleymani adındaki Sırp

Terörle mücadele kapsamında 2015 yılında yürürlüğe giren yasanın uygulanmasıyla geçtiğimiz yıl Haziran’da 22 yaşındaki Sırp asıllı Enis Süleymani, Belçika vatandaşlığını kaybeden ilk kişi oldu. Belçika mahkemeleri tarafından terör suçlusu olarak yargılanan ve 10 sene hapis cezasına çarptırılan Enis Süleymani adındaki Sırp asıllı Belçika vatandaşı, mahkeme kararıyla geçtiğimiz yıl Belçika vatandaşlığından çıkartıldı. Belçika’nın Verviers kentinde 2016’da düzenlenen terör operasyonuyla gözaltına alınan ve bir arkadaşıyla birlikte internet üzerinden silah aradığı tespit edilen Süleymani, kurduğu örgütle birlikte büyük bir terör eylemi hazırlığı yapmaktan suçlu bulundu. 10 yaşında iken Belçika vatandaşlığını alan Sülaymani, Belçika’da ilk vatandaşlıktan çıkarılan kişi oldu.

EN SON MALİKA EL AROUD BELÇİKA VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz yıl Belçika vatandaşlığını kaybeden Fas kökenli "Kara Dul" lakaplı DEAŞ üyesi terörist Malika El Aroud, sığınma talebinde bulunarak sınır dışı edilmesini engellemeye çalışıyordu. El Aroud, Fas’a iade edildiğinde ‘insanlık dışı ve onur kırıcı muamele göreceğini’ iddia edip mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Fas’ta işkence ya da insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele riski olmadığı kararına varmış, Belçika vatandaşlığını kaybeden Malika El Aroud’un siyasi sığınma talebi reddedilmişti.