Rusya Dışişleri Bakanlığınının sosyal medya hesabından Skripal'in  zehirlenmesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapıldı.İngiltere'nin Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'yı suçladığı  hatırlatılan açıklamada, "Rusya'nın olaya ilişkin soruşturmanın birlikte  yapılması tekliflerini görmezden gelen İngiltere, bunun sonuçlarını düşünmeden  hareket etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin, AB'den çıkış sürecindeki sorunlarını  Skripal'in zehirlenmesiyle örtmeye çalıştığı belirtilerek, "İngiliz yetkililer,  vatandaşlarının dikkatini kendileri için hoş olmayan konulardan çekmeye  çalışarak, halkı "Rus tehdidi" karşısında birleştirmeyi umuyor." denildi.

Skripal olayı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca  ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan  Skripal ile kızı Yulia, geçen yıl 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği  döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Bellingcat internet sitesi, Skripal ile kızı Yulia'nın  zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve İngiltere'ye girişte kullandıkları isimler  İngiliz polisi tarafından Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olarak açıklanan iki  Rus'un gerçekte GRU ajanları Anatoliy Vladimirovich Chepiga ile Aleksandr  Yevgenyeviç Mişkin olduğunu öne sürmüştü.

İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği  2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı."  açıklamasını yapmıştı.

Skripal olayına tepki olarak İngiltere'nin öncülüğünde bazı Batı  ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia  ediyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Skripallerin nerede tutulduğu  bilinmiyor.