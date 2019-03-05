Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de büyük darbe alan FETÖ, Batı’da ise cirit atmaya devam ediyor. Bu ülkelerin başında ise Arnavutluk geliyor. Başkent Tiran örgütün Balkanlardaki kalesi gibi. Arnavutluk hükümeti ise tehlikeli bir örgüt olduğunu kabul ettiği FETÖ’nün yayılmasına engel olmuyor. Hafta sonu FETÖ ile bağlantılı olan Bujar Spahiu, 59 müftünün oyunu alarak yeni Arnavutluk İslam Birliği başkanı seçildi. Seçimlere ABD Büyükelçiliği de yakın ilgi gösterdi.

Liseyi 1992-1996 yılları arasında Türkiye’de okuyan yeni başkan Spahiu, Beykoz İmam Hatip Lisesini bitirdi. Üniversite eğitimini Mısır Ezher Üniversitesinde aldı. Bu süre zarfında FETÖ’ye bağlı kaldı ve İslam toplumunun en büyük organizasyonunun başına gelecek kadar yükseldi. Spahiu, kendisi gibi FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen eski başkan Skender Bruçaj’dan görevi devraldı. Bruçaj için ‘siyasi’ deniliyordu. Yeni başkan ise FETÖ’nün şahin kanadından...

NEDEN ÖNEMLİ?

Arnavutluk İslam Birliği devletten bağımsız. Başkanları, seçimle iş başına geliyor ve beş yıl görevde kalıyor. Birliğin hatırı sayılır bütçesi var. Kurulacak medreseler, imam hatipler kurumun onayından geçiyor. Camilerin gelirleri doğrudan İslam Birliğine aktarılıyor. Türkiye de buradaki Müslümanlara destek veriyor.

HÂLÂ ETKİNLER

FETÖ ile mücadele Arnavutluk hükümeti sürekli vaatler yaptı ama hiçbir adım atmadı. Türkiye, Arnavutluk’ta üçüncü yatırımcı konumunda. Arnavutluk nüfusunun yüzde 70’i Müslüman. FETÖ Arnavutluk’ta 1990 yılından beri etkin. Birçok devlet kurumunda aktifler. Ülke genelinde ikisi üniversite olmak üzere 11 okulları bulunuyor. Ülkenin en büyük özel hastanesi örgüte çalışıyor. FETÖ’nün önde gelen firari imamlarından Mustafa Özcan, Arnavutluk üzerinde hâlâ kirli planlar yapıyor. Arnavutluk İslam Birliği sayesinde FETÖ’cüler Arnavutluk’ta dört medreseyi koleje çevirdi ve paralı yaptı. Üniversiteyi de kendilerine militan yetiştirmek için kullandılar. Arnavutlar “Arnavutluk İslam Birligi, Arnavutlara ait. Güçlü ve kapsayıcı olmalı. Bir cemaate bağlanmamalı. Örgüte hiç teslim edilmemeli. Türkiye’nin desteğini alarak Müslümanlara yardım etmeli. Bu şekilde halen çok düşük maaş alan imamlara daha iyi şartlar sunmalı” diyor. Ancak FETÖ’nün tehlikeli bir ağ olduğunu kabul eden Arnavutluk devlet yöneticileri örgütü bitirmeye yönelik adımlara yanaşmıyor.

GÖRMEZ ON SENE SONRA İFŞA ETMİŞTİ

Arnavutluk’un FETÖ için nasıl bir önem arz ettiğini Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez geçen katıldığı bir televizyon programında anlatmıştı. Görmez şunları söylemişti: 2008-2009 olabilir sene. Mustafa Özcan (firari FETÖ sanığı), benim başkan yardımcılığı dönemimde geldi. Dedi ki ‘Biz her yerde eğitim hizmetleri yapıyoruz ama bir ülke var ki, din hizmeti bizde kalacak.’ Neresi? Arnavutluk... Bunlar bu cesareti nereden alıyorlardı, şimdi tabii anlaşılıyor. Behemehâl, Arnavutluk’a müşavir kadrosu istedik. O zaman Abdullah Gül Bey Dışişleri Bakanımızdı. 6 ay bekledik gelmedi. 6 ay sonra, gelen yazı aynen şöyleydi: ‘Arnavutluk’ta soydaşımız bulunmadığından, Din İşleri Müşavirliği kadrosuna ihtiyaç yoktur!’ Yazı, Dışişleri Bakanlığı’ndan geliyor. Bunu, bir ABD ziyaretinde Sayın Başbakanımıza (Erdoğan) arz ettim. Sayın Başbakanımız, Dışişleri Bakanı’nı çağırdı, o zaman Ali Babacan Bey’di ve dedi ki “Biz daha Amerika’da iken bu kadro çıkacak!” Ve o kadro çıktı. Fakat üzülerek belirteyim, bütün çabalarımıza rağmen, biz Arnavutluk’ta din hizmetlerine müzahir olamadık. Yaşananların sebebini yıllar sonra anladım. Papa Francis, Papa oldu, papaların ilk ziyaretleri önemlidir. Normalde Papa ilk ziyaretini nereye yapar? Arjantin’e yapması lazım, oralı olduğu için veya Latin Amerika’ya yapması lazım. İlk ziyaretini Arnavutluk’a yaptı. Ben derim ki, FETÖ’nün 2007’de ‘Sadece Arnavutluk’un din hizmetleri bizde kalacak’ ısrarının sebebi neyse, Papa’nın da ilk ziyaretini Arnavutluk’a yapmasının sebebi de odur. İlim adamları bu sebebi oturup araştırsınlar. Avrupa, Güneydoğu Avrupa’nın Müslümanlığını hazmedemedi.