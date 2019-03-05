Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov, ABD tarafından Rusya internet hatlarına son birkaç gündür 3 milyondan fazla siber saldırı gerçekleştiğini söyleyerek, Amerikalılar ile bu konuyu konuşacağını açıkladı. Antonov yaptığı açıklamada, “Bu durumların yaşanması her iki ülkeye zaman kaybettiriyor. Çünkü bu saldırılar karşısında üçüncü bir ülkeden de saldırılar gelebilir. Sadece birkaç gün önce başlayan toplamda 3 milyondan fazla siber saldırının ABD topraklarından Rusya internet hatlarına yapıldığını belirtmek istiyorum. Amerikalı muhataplarımla bu konuyu görüşüp bu saldırıların kimler tarafından yapıldığının belirlenmesini talep edeceğim” dedi.