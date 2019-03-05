Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrikanın en büyük petrol üreticisi Nijerya'nın Bayelsa eyaletinden geçen petrol boru hattında sızıntı sonrası patlama yaşandı. Cumartesi günü yaşanan patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 50’den fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Patlama ve ardından yaşanan korku dolu anlarsa amatör kameraya yansıdı.